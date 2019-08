Germania creerà unità per contrastare gli estremisti destra (anche sul web)

Le nuove strutture all'interno della polizia criminale tedesca studieranno l’ambiente di estrema destra nel Paese e "resisteranno alle azioni dirette contro i nostri valori”, si legge nel piano delle forze dell’ordine. Un'unità chiave nel nuovo sistema sarà l'Ufficio centrale per la lotta ai crimini di odio. La sua zona di responsabilità includerà il controllo delle pubblicazioni che diffondono odio sul web. Al giorno d’oggi la principale difficoltà del lavoro delle forze dell'ordine su Internet è l'anonimità dei criminali. I nuovi funzionari della sicurezza informatica sono chiamati a risolvere questo problema, sottolinea il Suddeutsche Zeitung, che ha dato la notizia.

Si presuppone che la polizia applicherà i metodi sviluppati nel campo della lotta contro la diffusione della pornografia infantile. In particolare, centralizzazione a livello federale e stretta cooperazione con i giganti digitali. La polizia tedesca lavora da tempo con fornitori di servizi Internet situati principalmente negli Stati Uniti.

Per garantire il lavoro delle nuove strutture del dipartimento, il governo dovrà adottare misure impopolari, in particolare espandere il funzionamento della legislazione su Internet e aumentare il periodo di archiviazione dei dati. Il ministero della Giustizia tedesco aveva precedentemente annunciato l'intenzione di "migliorare ulteriormente" la legge in questo settore. Ciò darà alla polizia l'opportunità di vietare la "rimozione completa" delle pubblicazioni che diffondono odio su piattaforme come Facebook o Youtube. Secondo il progetto, i social network forniranno le informazioni su tali incidenti alla polizia.

Nonostante la Germania possieda un sistema di identificazione d islamisti radicali potenzialmente pericolosi a livello federale, la polizia non ha tenuto un registro talmente dettagliato di 12,5 mila neonazisti “pronti alle violenze” registrati dai servizi speciali. Ora lo strumento di analisi Radar utilizzato per registrare i jihadisti sarà adattato anche in questo campo. Inoltre, il Bundeskriminalamt prevede l'organizzazione di incontri sistematici sulla questione del radicalismo di destra con la partecipazione di tutti i servizi di sicurezza.

Per contrastare il radicalismo di destra la polizia intende creare almeno 440 posti di lavoro. La decisione di formare le unità è prevista per questo autunno dopo le consultazioni con il ministero degli Interni e il ministero della Giustizia.