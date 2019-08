Germania, attrazione chiusa perché “simile a svastica”

Del curioso caso riferisce il portale tedesco SWP. All'inizio di agosto un’attrazione alta 23 metri con il nome “Volo dell’Aquila”, dipinta di marrone, è stata messa in funzione nel parco di divertimenti Tatzmania nella città tedesca di Löffingen. L’attrazione ha due strutture con sedili, ognuna delle quale è decorata con la testa di un'aquila. Una volta avviata l’attrazione, le sue strutture giravano, ricordando così agli ospiti due svastiche.

Il video con l'attrazione, in cui si nota l’evidente somiglianza alla svastica, ha iniziato a diffondersi sul web quasi immediatamente dopo l'inizio del funzionamento del "Volo dell'Aquila". Anche l’amministrazione ha scoperto quali impressioni aveva lasciato la nuova attrazione agli ospiti del parco.

Come ha dichiarato all’emittente il direttore del parco Patrick Hassler, la questione era inaccettabile, quindi ora l'attrazione è chiusa. Secondo lui, in precedenza l'amministrazione e il personale del parco non avevano notato alcuna somiglianza con la svastica. Ora è stata presa la decisione di cambiare la struttura dell'attrazione in modo che i visitatori non abbiano più tali associazioni.