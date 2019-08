Miracolo: americano mancato da un fulmine per un soffio - Video

Alle volte volte madre natura viene a ricordarci chi comanda. Immortalato in video un momento del genere, quando in South Carolina un uomo ha evitato per un soffio di essere colpito da un fulmine.

Nel filmato si vede l'uomo, di nome Romulus McNeill, che cammina in direzione della propria macchina durante un temporale, nella città di Horry County, in South Carolina. All’improvviso un fulmine si scarica a terra a pochi centimetri dal suo corpo, costringendolo a far cadere l’ombrello e a darsela a gambe.

McNeill ha dichiarato all’agenzia locale WSOC di essere rimasto di sasso quando ha visto il fulmine: “Ho visto della luce”, ha detto. “Ho cercato di correre via piu veloce che potevo. E una cosa che non vorresti che accadesse a nessun altro. È stato da pazzi”.

L'uomo, che lavora come psicologo in una scuola, ha poi condiviso il video e la foto dell’incidente sul proprio profilo Facebook:

“Hanno ripreso la mia folle esperienza con il fulmine. Sono estremamente grato di essere riuscito a uscirne vivo senza riportare ferite gravi”, ha scritto.

Il rischio corso ha colpito Romulus a tal punto da spingerlo a dire che d'ora in poi cercherà di evitare di uscire durante i temporali:

“Mi guarderò intorno per vedere se ci sono nuvole scure in arrivo o qualcos’altro di strano in giro. Ora dovrò essere piu attento prima di andare da qualche parte”, ha aggiunto l'abitante della South Carolina.