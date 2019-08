Putin e Macron si incontrano oggi in Francia: di cosa parleranno?

Lunedì 19 agosto il presidente russo Vladimir Putin effettua una visita di un giorno in Francia per incontrare il collega francese Emmanuel Macron e discutere con lui la collaborazione bilaterali tra i due paesi e l’agenda internazionale.

Ne ha parlato a Sputnik l’ex ambasciatore francese in Russia Claude Blanchemaison, secondo il quale tra i temi più importanti ci saranno la questione del mantenimento dell’accordo sul nucleare con l’Iran e la sicurezza di navigazione nello stretto di Hormuz.

Inoltre Putin e Macron potranno condividere le proprie opinioni sulla posizione della città siriana Idlib nell’ambito di una risoluzione pacifica della situazione nello stato arabo, ritiene Blanchemaison.

Tra gli altri temi che i due presidenti potranno toccare figurano anche la realizzazione degli accordi di Minsk, le prospettive della Brexit e la situazione delle elezioni municipali a Mosca.

L’ex ambasciatore francese, però, ha dichiarato che difficilmente il leader francese inviterà il collega russo al summit del G7 che si terrà a Biarritz, in Francia, dal 24 al 26 agosto: infatti per questo sarebbe necessario il consenso di tutti i partecipanti del vertice. Tuttavia, non esclude il Blanchemaison, Putin potrebbe essere invitato al prossimo incontro da Donald Trump, il prossimo a presiedere il G7.

Blanchemaison si è inoltre soffermato sul tema delle relazioni bilaterali tra i due paesi.

"I rapporti bilaterali tra Francia e Russia non sono così male. Sul piano economico tutte le imprese francesi che sono andate in Russia ci sono rimaste, la Francia è un importante investitore e datore di lavoro in Russia. (...) I rapporti politici sono contatti a tutti i livelli. Così, gli incontri a livello dei primi ministri si sono ripristinati recentemente con la visita del sig. Medvedev a Le Havre, a livello dei ministri stanno continuando, ma ci sono anche altri formati. Per esempio il 2+2, con i ministri degli Esteri e della Difesa, che può essere ripristinato", ha detto l'ex ambasciatore.

Il presidente della Repubblica Francese ha detto in diverse occasioni di ritenere importante il dialogo con il presidente russo. Subito dopo la sua elezione aveva invitato Putin a Versailles, successivamente si era recato lui stesso al forum economico di San Pietroburgo e aveva invitato il collega russo al centesimo anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. Inoltre, Putin e Macron discutono regolarmente gli importanti temi internazionali per telefono.

L’ex ambasciatore francese ha ricordato che “sia la Francia che la Russia sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU e quindi è assolutamente normale che i presidenti comunichino frequentemente per quanto riguarda le questioni internazionali di grande rilevanza”.

“L’incontro al Fort de Brégançon si inserisce in questo contesto. Avrà luogo 5 giorni prima del summit del G7, che si terrò a Biarritz sotto la presidenza di Emmanuel Macron. Tanto più è importante che (Putin e Macron, ndr) lunedì discutano diversi temi internazionali a Brégançon”, ha aggiunto.

Vladimir Putin e Emmanuel Macron si incontreranno nella residenza estiva ufficiale del presidente francese, il Fort de Brégançon, nel sud della Francia. Le consultazioni si svolgeranno sia in formato di incontro tra delegazioni sia in formato tête-à-tête e saranno seguite da una conferenza stampa con i due presidenti.