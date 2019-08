MiG 31 ai limiti della stratosfera - Video

Il canale Zvezda ha pubblicato un video del volo di addestramento di un intercettore MiG-31BM da combattimento ad alta quota dell'aviazione navale della flotta del Pacifico. Dalle riprese fatte dalle telecamere poste nella cabina di pilotaggio sono visibili decollo, salita e il volo nella stratosfera. L’esercitazione consisteva nell’intercettare un velivolo ‘intruso’ nello spazio aereo russo.

"Per la prima volta i nuovi intercettori da combattimento modernizzati ad alta quota MiG-31BM hanno preso parte agli addestramenti", ha comunicato il servizio stampa del Distretto militare orientale.

Il volo è stato effettuato ad un'altitudine di oltre 20mila metri e ad una velocità di 2500 chilometri all'ora. L'equipaggio ha dovuto cercare un nemico fittizio senza la possibilità di coinvolgere i sistemi di difesa aerea a terra.

Il MiG-31 è un intercettore supersonico da combattimento multifunzionale a due posti a lunga percorrenza. Progettato per intercettare e distruggere bersagli aerei a tutte le quote, anche altissime, in qualsiasi condizione di visibilità e anche quando il nemico utilizza interferenze radar attive e passive.

Il MiG-31BM è una versione aggiornata del MiG-31 dotata di un nuovo sistema di controllo degli armamenti e un radar più potente.

Sui velivoli E-166 e MiG-25 sono stati stabiliti 18 record mondiali di aviazione (di cui tre assoluti), velocità, massimale dinamico, capacità di carico e velocità di salita. In particolare, detiene ancora il record di altitudine di volo (37.650 metri) per velivoli a reazione con equipaggio, stabilito il 31 agosto 1977 dal pilota Alexander Fedotov su di un caccia sperimentale MiG-25M.

Perché un aereo non può andare oltre la stratosfera ed arrivare nello spazio?

Gli aerei decollano e si mantengono in quota sfruttando la differenza di pressione tra il flusso d’aria sopra le ali e quello sotto le ali (effetto Venturi/portanza).

All’aumentare dell’altitudine l’aria diventa sempre più rarefatta quindi diminuisce la differenza di pressione tra l’aria che sta sopra e quella che sta sotto le ali. Ne consegue che l’aereo smette di salire per mancanza di portanza. Potrebbe continuare a salire solo se invece di sfruttare la portanza fosse dotato di un propulsore tale da poter superare l’attrazione gravitazionale. Questi propulsori hanno bisogno di una quantità enorme di carburante e non possono essere montati serbatoio così grandi sui caccia. Motivo per cui gli shuttle sono sì aerei ma vengono lanciati in orbita dai razzi e possono sfruttare l’aerodinamica aerea solo per i rientri.