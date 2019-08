Per Trump gli antifascisti sono terroristi?

Trump interviene in maniera decisiva sulle polemiche e sugli scontri avvenuti alla manifestazione dell'estrema destra che si è tenuta ieri pomeriggio a Portland. Marcia a cui hanno preso parte militanti di partiti parafascisti, suprematisti bianchi e neonazisti, provenienti da tutti gli stati del paese. Diversi scontri si sono verificati tra neofascisti e antifasciti. La polizia ha arrestato 13 persone coinvolte nei tafferugli e sequestrato bastoni, spray al peperoncino, spranghe di metallo e altri oggetti contundenti.

Donald Trump è intervenuto preventivamente con un tweet pubblicato sui social la mattina di ieri, reiterando la volontà di includere i gruppi di sinistra, che poi hanno preso parte alle proteste, nella lista delle organizzazioni terroristiche.

Major consideration is being given to naming ANTIFA an “ORGANIZATION OF TERROR.” Portland is being watched very closely. Hopefully the Mayor will be able to properly do his job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2019

​Gli oppositori di Trump hanno accusato il presidente di parteggiare per le organizzazioni dell'estrema destra e i suprematisti bianchi, spesso coinvolti in episodi di sangue che hanno sconvolto gli USA e il mondo.

A fine luglio Donald Trump aveva pubblicato un tweet con una dichiarazione simile, in cui definiva gli ANTIFA una enorme organizzazione terroristica, dedita ad andare in giro a volto coperto a bastonare la gente indifesa. "Stiamo valutando la possibilità di dichiarare gli Antifa, i codardi pazzoidi della sinistra radicale che vanno in giro a colpire in testa la gente (solo i non combattenti) con mazze da baseball, una grande Organizzazione del Terrore (insieme ai MS-13 ed altri movimenti simili). Così sarà più facile per la polizia svolgere il proprio lavoro!", aveva scritto l'inquilino della Casa Bianca.

Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

Anche in questo caso la dichiarazione di Trump era arrivata sempre in occasione di una marcia dei suprematisti bianchi, i Proud Boys, sempre a Portland. Gli Antifa sono considerati da FBI e DHS come terroristi.