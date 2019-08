Gli aerei del futuro saranno ecologici, il protitipo di ZeroAvia - Video

La giovane compagnia californiana ZeroAvia sostiene che i suoi aerei non solo saranno ecologici, ma anche più economici dei comuni business jet nella produzione e nell’utilizzo.

ZeroAvia ha intenzione di iniziare a espandersi grazie a piccoli aerei passeggeri a idrogeno progettati per ospitare 10-20 persone e percorrere distanze massime di 800 km.

La compagnia ha già svolto diversi test di volo del prototipo Piper di classe business. Il velivolo pesa 2 tonnellate e ha 6 posti a sedere: si tratta del più grande aereo esistente ad emissioni zero che vola senza combustibili fossili.

La Federal Aviation Administration statunitense aveva dato a ZeroAvia il permesso di svolgere test di volo a inizio anno e da allora l’aereo è riuscito a confermare il funzionamento degli elementi principali. I test hanno inoltre dimostrato quanto sia economico il carburante a idrogeno e hanno stabilito la potenza massima raggiungibile, scrive Verge.

L’idea di sviluppare aerei elettrici è nell’aria (e nelle teste degli imprenditori del settore) da più di dieci anni, ma ha iniziato a ottenere tratti fisici concreti solo negli ultimi tempi. Numerose startup e aziende sviluppano prototipi di tipo ibrido o a batterie e promettono di avviare il trasporto di passeggeri già alla fine del prossimo decennio.

Ma alla domande su quale sarà la fonte di energia principale nell’aviazione del futuro ancora non c’è risposta. La maggior parte delle macchine elettriche sono a batteria, ma un aereo in volo richiede un’enorme quantità di energia e le batterie, pesanti e costose, non sono la soluzione più conveniente.

Basti pensare che le tecnologie che permettono alla Tesla Model 3 di percorrere fino a 500 km con una sola carica, nel caso di un piccolo aereo a due posti di decollare e sorvolare un villaggio.