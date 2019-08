Il presidente della Commissione Europea Juncker operato d'urgenza

Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker è stato costretto ad interrompere le sue vacanze per motivi di salute ed è stato trasferito in Lussemburgo per essere sottoposto a un'operazione d'urgenza.

"Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dovuto interrompere le sue vacanze in Austria per motivi medici. È stato rimandato in Lussemburgo, dove sarà sottoposto urgentemente ad un intervento di colecistectomia, asportazione della cistifellea", riferisce in una nota la Commissione Europea.

In questi giorni Juncker si trovava in vacanza in Austria, ma è stato costretto a rientrare in Lussemburgo.

Data l’evenienza, ora non è chiaro se il presidente della Commissione UE portà effettivamente presentarsi al vertice del G7 che si svolgerà a Biarritz dal 24 al 26 agosto prossimi.

Junker è il presidente uscente della Commissione Europea: in carica dal 2014, il suo mandato è di cinque anni e scade alla fine di ottobre di quest'anno. Il sessantaquattrenne lussemburghese sarà sostituito da Ursula von der Leyen eletta il 16 luglio scorso.

Un anno fa, durante il vertice NATO a Bruxelles, Juncker aveva perso l'equilibrio ed era stato sorretto dal presidente ucraino Petro Poroshenko. La pubblicazione del video aveva sollevato diverse discussioni sul presunto abuso di alcool da parte di Juncker.