Putin e Xi Jinping confermano la loro presenza al forum APEC, Trump no

Il presidente russo Vladimir Putin ha confermato la sua presenza al forum delle economie Asia-Pacifico, a cui parteciperà anche il presidente cinese Xi Jinping. Donal Trump invece non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione al summit.

L'amministrazione presidenziale russa ha confermato nel pomeriggio di ieri la partecipazione di Vladimir Putin al forum della Cooperazione Economica Asia-Pacifico, che verrà ospitato in Cile, il prossimo 16 e 17 novembre, nella località di Puerto Varas. A dare la notizia in un tweet è il ministro degli Esteri cileno Teodoro Ribera Neumann.

La presenza di Putin si aggiunge a quella del leader cinese Xi Jinping, che aveva precedentemente dato conferma ufficiale della delegazione cinese, da lui presieduta, al forum delle ventuno economie che compongono l'organismo di cooperazione. Conferma che arriva nel bel mezzo della guerra dei dazi con gli USA, che ha generato instabilità, fatto crollare i mercati, indebolito le monete latino-americane e rafforzato il dollaro statunitense.

Las principales economías de Asia Pacífico se reunirán en Chile en noviembre próximo. Hoy hemos recibido la confirmación de que el Presidente Vladimir Putin encabezará la delegación rusa que participará en la Cumbre @APECChile2019 — Teodoro Ribera Neumann (@TeodoroRiberaN) August 16, 2019

​Sospetto è quindi il silenzio di Trump, che ancora non ha risposto all'invito, inoltrato dal precedente ministro degli Esteri cileno Roberto Ampuero, lo scorso gennaio, al segretario di stato Mike Pompeo. Conferma che il clima di instabilità e le tensioni tra Cina e Usa sono destinati a durare a lungo.

Tuttavia sono ben altri i punti all'ordine del giorno, di cui si discuterà nel summit:

società digitale, integrazione 4.0, ruolo della donna in economia, crescita sostenibile.

Cos'è l'APEC

La Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica, è un organismo fondato nel 1989, composto dalle economie di 21 paesi, tra cui Cile, Cina, Russia, Taiwan, Australia, Corea del Sud, Giappone, Thailandia, Messico, e ha sede a Singapore. E' un organismo internazionale, non organizzazione, perché è composto da economie, non da stati, quindi non ha una piena personalità giuridica. Rappresenta tutte la maggior parte delle economie emergenti e acquisisce sempre più rilievo man mano che la centralità dei mercati si sposta nel continente asiatico.

Trump fu presente al vertice APEC del Vietnam, tenutosi nel 2017. In quell'occasione avrebbe dovuto incontrare il presidente russo Vladimir Putin, ma tra i due ci fu solo una stretta di mano. E' giallo sulle ragioni per cui saltò l'incontro riservatissimo fra i due capi di stato, probabilmente per divergenze sulla Siria.