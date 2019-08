Esperimento in Qatar: strade dipinte di blu per combattere il caldo

Il Ministero dei Lavori Pubblici del Qatar, in collaborazione con una società giapponese, ha iniziato a implementare un progetto pilota per dipingere le strade del centro di Doha in blu per raffreddarle, ha riferito il quotidiano del Qatar Ar-Raya, citando l'ingegnere Saad al-Doseri.

"La temperatura dell'asfalto scuro è di 20 gradi più alta della temperatura effettiva, perché il nero attira e irradia il calore, quindi è stato deciso di dipingere di blu alcune strade per ridurre la temperatura dell'asfalto di 15-20 gradi", ha affermato al-Doseri. “Inoltre, il colore blu della strada è piacevole per gli occhi”, ha aggiunto.

Il dipartimento ha iniziato l’esperimento con la via di Abdullah Bin Jassim, vicina al vecchio mercato di Souq Waqif Abdullah bin Jassim Street, una delle principali attrazioni di Doha, dove non ci sono quasi spazi verdi e in estate la temperatura dell'aria sale a 50 gradi.

L'ingegnere ha aggiunto che i cambiamenti di temperatura sulle strada dipinta di blu saranno osservati per un anno e mezzo.

Un esperimento analogo, per combattere il cosiddetto fenomeno dell' “Urban Heat island” (Isola di calore urbano), è stato tentato a Los Angeles, dove l'asfalto utilizzato era di colore bianco con uno speciale pigmento denominato CoolSeal, che riflette efficacemente i raggi solari rimandandoli nell'atmosfera anziché assorbirli, trattenendo calore.