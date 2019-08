Autorità di Gibilterra dissequestrano la petroliera iraniana Grace 1

In precedenza i media britannici avevano rivelato che le autorità locali non avrebbero rinnovato l'ordine di sequestro della petroliera battente bandiera di Panama, bloccata dalla Marina britannica col sospetto di contrabbandare petrolio iraniano in Siria in violazione delle sanzioni Ue.

L'ambasciatore iraniano nel Regno Unito Hamid Baeidinejad ha confermato che la petroliera iraniana Grace 1 e il suo carico di greggio sono stati dissequestrati dalle autorità di Gibilterra, twittando che la nave è stata liberata e presto lascerà lo Stretto di Gibilterra.

Poco prima, sullo sfondo delle voci relative all'imminente rilascio della nave, gli Stati Uniti avevano lanciato un appello per ottenere il controllo dell'imbarcazione in base "ad una serie di accuse", che il governo di Gibilterra aveva promesso di prendere in considerazione.

Tuttavia il giudice della Corte suprema di Gibilterra Anthony Dudley ha negato le voci su un'istanza statunitense per prendere il controllo della nave. "Non ho nulla", ha riportato le parole del magistrato il corrispondente del Gibraltar Chronicle.

"Non ci sono istanze riguardo la richiesta degli Stati Uniti per l'assistenza giudiziaria."

A margine della liberazione della nave, le autorità di Gibilterra hanno pubblicato le motivazioni del dissequestro di Grace 1, affermando che il sequestro originale del 4 luglio è avvenuto sulla base di "prove concrete" secondo cui la nave era diretta in Siria, tuttavia sono state ricevute "formali assicurazioni scritte" dal governo iraniano in base alle quali la petroliera non avrebbe scaricato il suo petrolio in Siria. Il premier Fabian Picardo ha dichiarato che il provvedimento di sequestro è stato revocato in base a queste rassicurazioni di Teheran.