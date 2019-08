Nuovo futuristico aeroporto di Pechino, già in vendita i biglietti – Video

Non possiamo ancora comprare un Roma Fiumicino – Pechino Daxing online, ma i media cinesi affermano che sui loro siti web di viaggio sono già disponibili i voli per le tratte interne pur l’aeroporto non esistendo ancora ufficialmente per i sistemi di prenotazioni occidentali.

Shanghai, Xiamen nella provincia del Fujian, Guangzhou nella provincia del Guangdong, Chengdu nella provincia del Sichuan e Kunming nella provincia dello Yunnan, sono metropoli cinesi ora collegate alla Capitale anche da questo nuovo aeroporto. Certo, bisogna comprare biglietti per periodi successivi al 30 settembre perché ancora, l’aeroporto non è ufficialmente aperto.

Rispetto ai voli in partenza dall'aeroporto internazionale di Pechino Capitale, che si trova nella parte nord-orientale della città, i prezzi nel nuovo aeroporto che invece sorge a sud, dovrebbero essere generalmente più economici, affermano gli osservatori del settore. I voli per Guangzhou dal nuovo aeroporto di Daxing, ad esempio, dovrebbero costare meno di 1.300 yuan (165 euro circa al cambio attuale) per la classe economica, mentre il prezzo più basso all'aeroporto Capitale è di quasi 1.800 yuan (230 euro).

Prima dell'inizio della stagione invernale i voli nazionali saranno effettuati esclusivamente da China United Airlines, una consociata interamente controllata di China Eastern, che è anche la prima compagnia aerea a trasferire le sue operazioni all'aeroporto di Daxing dalla sua sede attuale all'aeroporto di Pechino Nanyuan a quanto si apprende dai portavoce della società stessa.

La compagnia aerea ogni giorno opererà oltre 130 voli dal nuovo aeroporto, che servirà una rete di oltre 80 rotte e 70 destinazioni nazionali.

Ma sarà anche possibile prenotare oltre 20 rotte internazionali gestite da Finn Air, British Airways, Polish Airlines e Malaysia Airlines, compresi i voli per Londra; Helsinki; Casablanca, Marocco; Fukuoka in Giappone e Kathmandu in Nepal.

Il nuovo aeroporto, costruito per soddisfare la crescente domanda di servizi aerei della Cina e ridurre la pressione all'aeroporto internazionale di Pechino Capitale, fungerà da secondo aeroporto internazionale per Pechino. Con quattro piste, 268 parcheggi e un vasto terminal di 700.000 metri quadrati, il nuovo aeroporto dovrebbe gestire 45 milioni di passeggeri all'anno entro il 2021 e 72 milioni entro il 2025, secondo le stime.

La costruzione dell’aeroporto è iniziata a gennaio del 2015, la struttura portante venne completata nel 2017, a inizio di quest’anno sono già iniziati i primi voli di prova, compresi quelli dei grandi A380 a doppio ponte della China Southern Airlines. I lavori di costruzione sono stati completati lo scorso 30 giugno e l’inaugurazione vera e propria è fissata per il giorno 30 settembre.