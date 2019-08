Mosca, atterraggio d’emergenza aereo passeggeri in un campo di mais, 23 feriti - Video

In precedenza è stato smentito che a bordo dell'aeromobile A321 della Ural Airlines, che ha effettuato un atterraggio d'emergenza all’aeroporto Zhukovsky, vicino a Mosca, fosse scoppiato un incendio.

"Non vi è stato alcun incendio a bordo dell'aeromobile", afferma il rapporto.

Gli aeromobili A321 della Ural Airlines operavano il volo 178 lungo la rotta Zhukovsky-Simferopoli (Crimea). Secondo i dati preliminari della Federal Air Transport Agency, a bordo dell'aeromobile erano presenti 226 passeggeri e sette membri dell'equipaggio. Dopo essere decollato, l'aereo si è scontrato con uno stormo di gabbiani, il cui ingresso nei motori ha portato a danni significativi.

Uno dei passeggeri ha pubblicato il video del momento dell'incidente con i gabbiani:

L'equipaggio ha deciso di atterrare. L'atterraggio forzato dell'aereo è avvenuto su un campo di grano tra i due fari del sistema di atterraggio dell'aerodromo a una distanza di oltre 1 km dalla pista, ha detto la fonte.

"L'atterraggio è stato effettuato con il carrello di atterraggio non esteso, l'equipaggio ha spento i motori prima dell'atterraggio. A bordo dell'aeromobile non è scoppiato alcun incendio. L'equipaggio di cabina ha coordinato e organizzato l'evacuazione dei passeggeri su rampe gonfiabili di emergenza", ha dichiarato il rappresentante dell'Agenzia federale dei trasporti aerei.

"Tutti quelli a bordo dell'aeromobile sono stati evacuati. Secondo le informazioni preliminari, 10 passeggeri sono rimasti feriti a seguito dell’atterraggio di emergenza e sono stati prontamente portati in un istituto medico nella città di Zhukovsky. Non si tratta di ferite gravi. Attualmente, i passeggeri dell'aeromobile vengono trasportati in autobus indietro all'aeroporto Zhukovsky, riporta l’Agenzia di trasporto federale russa.

Poi un altra fonte ha comunicato che le persone ferite sono 23.

Per indagare sulle circostanze e le cause dell'incidente, è stata istituita una commissione speciale, che comprende rappresentanti dell'Agenzia federale per il trasporto aereo. Il capo dell'Agenzia federale per il trasporto aereo Alexander Neradko si è recato all'aeroporto Zhukovsky.