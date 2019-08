Come liberarsi delle zanzare: i loro 7 segreti

1. Amano la birra

Vi state godendo un bel bicchiere (o forse più di uno) di birra ghiacciata per combattere il caldo? Aspettatevi l’attenzione delle zanzare: una ricerca condotta in Giappone, infatti, ha confermato che il consumo anche solo di una porzione di birra ci rende molto più attraenti a questi insetti. Può essere una cosa positiva, se decidiamo di invitare gli amici e offrire la birra agli altri per goderci una serata tranquilla.

2. Vanno pazze per i vestiti aderenti

I leggings sono una scelta eccellente perché coprono completamente le gambe? In realtà no. Quanto più i nostri capi di abbigliamento sono aderenti al corpo, quanto più facile sarà per le zanzare pungerci attraverso il tessuto. Meglio preferire vestiti larghi e, se la temperatura lo permette, indossarne diversi strati.

3. Preferiscono la natura “selvaggia”

Se nel vostro giardino crescono erbe aromatiche e fiori (in particolare lavanda, calendula, menta, aglio, basilico e rosmarino), le probabilità di un incontro ravvicinato con le zanzare si avvicinano allo zero. Questi insetti, infatti, prediligono i boschi selvaggi, i parchi poco curati e non amano i giardini ben coltivati.

4. L’acqua stagnante è il paradiso per loro

Laghi, stagni, paludi: nelle loro vicinanze ci sono sempre zanzare in grande quantità . Per riprodursi attivamente a questi insetti basta una piccola quantità di acqua stagnante, e possono accontentarsi di una piscinetta gonfiabile per bambini, di un bidone di acqua piovana o anche di un semplice secchio pieno d’acqua. Quindi, se non volete trovarvi una colonia di zanzare in terrazza o in giardino, la sera abbiate cura did’acqua.

5. Il fumo le allontana

Questo segreto lo sanno tutti gli amanti delle gite in montagna: più fumo c’è, meno sono le zanzare nelle vicinanze. Infatti il fumo disturba l’olfatto di questi insetti, che non percepiscono il nostro odore. Se aggiungiamo anche lavanda, menta o salvia, l’effetto sarà ancora migliore.

6. Vanno ghiotte di sangue il gruppo 0

Se avete il gruppo sanguigno 0, probabilmente verrete morsi più spesso. Infatti chi ha questo gruppo sanguigno quando suda produce dei batteri che attraggono particolarmente le zanzare.

7. Il sudore umano è una delizia

Fate sport all’aria aperta? Siate pronti all’affetto delle zanzare, che vi daranno sempre più attenzione mano a mano che va avanti l’allenamento: l’acido lattico, che fa parte del nostro sudore, è un vero e proprio segnale per le zanzare, che lo percepiscono a molti metri di distanza.