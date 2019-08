Scoperta causa principale dell'origine della vita sulla Terra

Meteoriti arrivati dalle periferie del Sistema Solare hanno portato sul nostro pianeta acqua, carbone e altre sostanze e solo allora la Terra ha potuto ospitare la vita. In un nuovo studio i ricercatori delle Università di Tübingen, in Germania, e di Nantes, in Francia, dimostrano questo scenario. Gli esiti dello studio sono stati esposti su Phys.org.

Gli studiosi hanno misurato il contenuto di isotopi di selenio nelle rocce formatesi in seguito all’emissione di magma sulla superficie terrestre.

La somiglianza del contenuto di isotopi delle rocce e dei meteoriti dimostra che hanno avuto origine nello spazio sia il selenio stesso che l’acqua e le altre sostanze necessarie al mantenimento della vita.

Secondo i ricercatori questi isotipi avrebbero potuto finire sul mantello terrestre sono dopo la formazione del nucleo e della Luna (3,9-4,5 miliardi di anni fa).

Prima si riteneva che i meteoriti che hanno contribuito alla formazione della composizione attuale del mantello terrestre provenissero dalla parte interna del Sistema Solare. Tuttavia il contenuto di isotopi corrisponde alle condriti carbonacee che si trovano oltre all’orbita di Giove. Secondo le stime questi corpi celesti sono la fonte del 60% di tutta l’acqua sulla Terra, cioè la caduta dei meteoriti sul pianeta è l’unica ragione della formazione degli oceani e delle condizioni necessarie alla nascita della vita.