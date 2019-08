Presidente Pakistan avverte: guerra con l’India avrebbe conseguenze per il mondo intero

Il presidente pakistano Dr. Arif Alvi ha affermato che Islamabad non vuole un conflitto con l'India ma ha messo in guardia sulle conseguenze della presenza massiccia di armamenti nella valle del Kashmir.

Le conseguenze di una guerra tra India e Pakistan sarebbero "avvertite in tutto il mondo", ha dichiarato Alvi, affermando che la presenza di migliaia di truppe nella valle del Kashmir l'ha resa una delle zone più militarizzate del mondo.

"L'India non dovrebbe dimenticare che ci sono tre parti interessate nella risoluzione della questione del Kashmir: Pakistan, India e il popolo del Jammu e Kashmir", ha aggiunto Alvi.

Il primo ministro pakistano Imran Khan ha dichiarato che il suo Paese "si rattrista nel vedere i nostri fratelli nel Kashmir essere sottoposti al peggior tipo di oppressione e spietato terrorismo di stato".

"La tirannia scatenata contro civili innocenti ha oltrepassato tutti i limiti in totale disprezzo per le norme internazionali e i valori dell'umanità e ha messo in pericolo la pace della regione", ha affermato Khan.

Le tensioni legata alla questione del Kashmir

New Delhi ha privato il Jammu e il Kashmir del suo speciale stato costituzionale la scorsa settimana, tra le proteste dei partiti di opposizione nel Kashmir. Il governo ha anche diviso lo stato in due territori amministrati federalmente.

Come ritorsione Islamabad ha ridotto i contatti diplomatici con Nuova Delhi e sospeso i collegamenti commerciali e di comunicazione. Si è inoltre lamentato con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sostenendo che l'India viola le risoluzioni dell'ONU.

Il Kashmir è stato un osso di contesa tra India e Pakistan da quando i paesi hanno ottenuto la libertà dal dominio britannico nel 1947. Entrambi i paesi governano solo una parte della regione, ma lo rivendicano per intero.