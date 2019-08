Cancro diagnosticato a giovane madre dopo 10 anni: pensava fosse stanchezza

Emily Corrigan, 32 anni, abita a Milton Keynes con il compagno Steward e i loro quattro figli. Per 10 anni ha creduto di soffrire di stanchezza cronica dovuta ai suoi tanti impegni di mamma, fino a che non si è ritrovata in coma su un letto di ospedale. Il partner, dopo l’ennesimo attacco di mal di testa di Emily, ha infatti deciso di portarla in ospedale, dove è stata fatta la diagnosi di astrocitoma.

“Durante un anno circa prima dell’attacco sono diventata più lenta. Ho preso peso e non avevo energia e mi sentivo sonnolenta tutto il tempo. Avevo avuto dolori acuti per circa tre anni, ed erano sempre nello stesso punto della mia testa. Mi convincevo che non ci fosse niente di male in me”, ha raccontato la donna a The Sun.

Nel 2015 la donna ha avuto un attacco più forte di qualsiasi altro che avesse avuto prima e il suo compagno ha deciso di portarla in ospedale, dove alla donna è stato diagnosticato un tumore della grandezza di un’arancia: 4,2 per 4,5 cm.

Quando in ospedale sono arrivati gli altri parenti, a Emily era già stato indotto il coma e la paziente era pronta alla sua prima operazione per rimuovere il tumore. Da allora la donna ha dovuto sottoporsi a più di 30 cicli di radioterapia e a una seconda operazione, nell'ottobre del 2018.

Al momento attuale la giovane donna sta anche svolgendo un ciclo di chemioterapia, mentre il partner e i quattro figli la supportano. Emily ha deciso di condividere la sua storia e passare a quante più persone possibile il messaggio che non bisogna sottovalutare i dolori alla testa, dietro ai quali possono nascondersi problemi di salute gravi.