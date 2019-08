Superenalotto da record in Italia: vinti 209 milioni con una schedina da 2 euro

Un schedina casuale da 2 euro a Lodi, vicino a Milano, ha vinto un jackpot di 209 milioni di euro, stabilendo un nuovo record in Italia, secondo il sito web del Superenalotto.

Il gioco richiede di scommettere su sei numeri da 1 a 90 e nessuno ha avuto fortuna da giugno 2018. A risultare vincenti sono infine i 7, 32, 41, 59, 75 e 76 scelti a caso tramite Quick Pick, il sistema che crea casualmente una schedina di gioco dal terminale senza che sia il giocatore a compilarla fisicamente. La schedina vincente al sorteggio di martedì sera è stata emessa in un bar di Lodi, riporta il sito web del Superenalotto.

"Come facciamo a sapere chi l'ha convalidato... Oggi è stato un flusso continuo, la gente entrava e chiedeva schedine a caso, e io l’ho stampato", ha testimoniato sui media Guglielmo Poggi, proprietario del bar.

Il precedente record del Superenalotto italiano era di 177 milioni di euro vinti nell'ottobre 2010.

Ha superato il record in Europa

Il nuovo record italiano ha superato anche l'Euromillion, il cui jackpot è limitato a 190 milioni di euro. La cifra è già stata raggiunta tre volte, nell'agosto 2012 in Inghilterra, nell'ottobre 2014 in Portogallo e nell'ottobre 2017 in Spagna.

Ma le somme più alte sono state vinte negli Stati Uniti con 1,537 miliardi di dollari vinti nell'ottobre 2018 negli Stati Uniti al Mega Millions da un residente della Carolina del Sud.