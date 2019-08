La Turchia si lamenta con la Russia per le vittorie dell'esercito siriano

Il dicastero militare turco ha rilasciato le corrispondenti dichiarazioni dopo che le forze di Assad sono riuscite ad ottenere le prime rilevanti vittorie dopo quattro mesi nella zona di de-escalation di Idlib, scrive il giornale russo Kommersant.

Secondo la pubblicazione, in un'intervista al canale TRT Haber il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha dichiarato che a seguito degli attacchi condotti dall'esercito siriano nella zona di de-escalation, oltre 400 civili sono rimasti uccisi da giugno.

Inoltre saltuariamente vengono attaccati i 12 punti di osservazione dei militari turchi ad Idlib, ha aggiunto il ministro.

Ha affermato che l'opposizione moderata, che occupa la zona di de-escalation, cerca solo di "difendere i suoi territori" ed ha sottolineato che Ankara a sua volta continuerà a lavorare per il rispetto della tregua ad Idlib e sarà pronta ad adottare misure decise in risposta ai bombardamenti dell'esercito siriano. Secondo Akar, la Turchia ha già esposto questa posizione alla Russia e intende proseguire il dialogo con Mosca.

Come rivelato a Kommersant da alcune fonti vicine all'esercito siriano, le forze governative non sono intenzionate a fermare l'offensiva fino a quando non avranno preso il controllo sull'autostrada M5 Aleppo-Hama, gran parte della quale passa attraverso la provincia di Idlib.