Il GLONASS forse va alle Figi per nuove stazioni terrestri

Roscosmos ha condotto delle negoziazioni sulla possibile costruzione di stazioni terrestri del sistema satellitare GLONASS in diversi paesi, tra cui le isole Figi.

“Nel 2018 si sono svolte consultazioni con Cuba, Figi, Messico, Vietnam, Indonesia, Corea del Sud, Iran e una serie di altri paesi per la collocazione di stazioni di misurazione GLONASS nei loro territori”, si legge nel rapporto delle attività della corporazione statale per il 2018.

Al momento attuale sono 11 le stazioni GLONASS fuori dai confini russi. Tre si trovano in Brasile e tre in Antartide, mentre Sudafrica, Nicaragua, Kazakistan, Bielorussia e Armenia hanno una stazione per ogni paese.