Al Jazeera e MSNBC confondono le esplosioni russe

Il sito web di Al Jazeera martedì ha usato un'immagine sbagliata per un articolo su un'esplosione nella regione di Arkhangelsk, in Russia, definendola una "esplosione nucleare impressionante", mentre in realtà la foto mostrava un'esplosione in un deposito di munizioni vicino alla città russa di Achinsk nel territorio russo di Krasnoyarsk.

© Foto: Aljazeera Il sito web di Al Jazeera martedì ha usato un'immagine sbagliata

L'articolo affermava che gli esperti hanno collegato l'esplosione al missile da crociera russo a propulsione nucleare Burevestnik, rivelato per la prima volta dal presidente russo Vladimir Putin lo scorso marzo.

Ma in realtà, l'immagine mostrava una delle recenti esplosioni in un deposito militare vicino alla città russa di Achinsk.

Questo è accaduto dopo che il canale MSNBC ha trasmesso uno show diretto da Rachel Maddow sull'incidente nucleare nella regione di Arkhangelsk in cui è stato utilizzato lo screenshot di un articolo di AP contenente la foto dell'esplosione del deposito di munizioni di Achinsk, nel territorio di Krasnoyarsk.

© Foto: MSNBC Anche il canale MSNBC ha utilizzato questa foto

Gli incidenti

All'inizio della scorsa settimana, il 5 agosto, ad Achinsk (territorio di Krasnoyarsk) si sono verificati un'esplosione e un incendio nel magazzino di munizioni militari. Una persona è morta, molte altre sono rimaste ferite.

Giovedì 8 agosto, in un'altra parte della Russia, nella regione di Arkhangelsk, c'è stata anche un'esplosione in un poligono militare. L’esplosione è avvenuta durante i test di un sistema di propulsione liquido. Cinque persone sono morte nell'incidente, altre 13 sono rimaste ferite.