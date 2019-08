Nuovo record di traffico sul Ponte di Crimea

Lunedì 12 agosto è stato registrato il nuovo record di traffico nei due sensi sul Ponte di Crimea. Il numero dei mezzi che utilizza il ponte è in costante crescita.

Lunedì 12 agosto un nuovo record di traffico è stato registrato sul ponte sullo stretto di Kerch: quasi 36mila auto lo hanno attraversato in un giorno. In numero dei mezzi che utilizzano il ponte è in costante aumento, l’anno scorso il traffico massimo registrato era stato di poco superiore ai 33mila veicoli.

35.989 auto in un solo giorno, questa la cifra esatta del nuovo record. Il massimo giornaliero precedente era stato registrato il giorno prima, domenica 11 agosto, ed era stato di 35.307 auto. Anche l’anno scorso, nel 2018, la più alta intensità di traffico su entrambi i lati si era registrata il 12 gosto - 33.359 veicoli al giorno, afferma il rapporto del centro informazioni dell’ente ‘Ponte di Crimea’.

Il centro informazioni ha rilevato inoltre che dall'inizio dell'estate, quasi 1,7 milioni di automobili hanno attraversato il ponte. Il flusso è in crescita non solo nel periodo estivo ma anche si è rilevata una forte crescita nel periodo delle vacanze natalizie.

Sono molti i residenti della Russia continentale che scelgono la penisola per la pausa di riposo anche invernale. A loro volta, molti turisti in automobile dalla Crimea vanno nelle vicine città costiere del territorio di Krasnodar.

Ad agosto, in media circa 30 mila auto al giorno attraversano lo Stretto di Kerch grazie al Ponte. Il flusso verso la Crimea (Kerch) supera quello verso il continente (Taman) di circa il 7%. Il 4 agosto, è stato registrato il traffico record dalla terraferma alla penisola: più di 21 mila auto al giorno.

Aksenov, Capo della Repubblica di Crimea, ha elogiato l'importanza del ponte di Crimea per il turismo nella regione

In tutto, secondo l’ufficio dell’Ente Ponte, dall’inaugurazione del ponte (16 maggio 2018) ad oggi, 6,5 milioni di auto lo hanno attraversato.

Il Ponte di Crimea è un doppio ponte stradale e ferroviario che unisce la penisola di Taman nel Territorio di Krasnodar (Russia) e la penisola di Kerč' in Crimea. Lungo 19 chilometri è il ponte più lungo sia della Russia che dell'Europa.

Il ponte stradale diventerà a breve parte integrante dell'autostrada Kerch–Novorossijsk e si connetterà direttamente alla Kerch-Simferopoli-Sebastopoli. L'apertura del traffico ferroviario nella parte ferroviaria del ponte è prevista per dicembre 2019.