In Russia si potranno prelevare contanti agli sportelli senza carta

Sberbank ha lanciato un servizio tramite App per smartphone che permetterà fare bonifici e di prelevare contanti presso gli sportelli automatici senza carte in tutta la Russia, ha affermato la banca.

“Sarà ora possibile effettuare un trasferimento di denaro utilizzando Sberbank Online (applicazione di banking online), per questo sarà necessario conoscere il numero di cellulare o il nome completo del destinatario. È possibile ricevere denaro presso gli sportelli automatici della rete Sberbank con una funzione di prelievo di contante o presso gli uffici bancari in tutto il paese", ha affermato la nota.

La banca nota che gli utenti online di Sberbank in 27 regioni della Federazione Russa, incluse le banche del Nord-Ovest, Volga-Vyatka e Volga di Sberbank, potranno inviare un bonifico in contanti presso un bancomat.

Si spiega che per ricevere il bonifico, è necessario specificare il codice ricevuto per SMS, e finché il bonifico non viene ricevuto, il mittente potrà annullarlo. L’importo massimo che si potrà inviare sarà fino a 150 mila rubli (poco più di 2000 euro) al giorno. La tariffa per l'utilizzo del servizio di trasferimento online con la ricezione di contanti presso un bancomat è pari all'1,5% dell'importo, almeno 30 rubli e non più di 1000 rubli.

"Circa 100 mila persone hanno già utilizzato il servizio di trasferimento di contanti presso gli sportelli automatici, che abbiamo lanciato all'inizio dell'estate. Il vantaggio principale di questo servizio è il fatto che anche senza una carta, chiunque può ricevere un bonifico nella vasta rete dei nostri uffici e sportelli bancomat", ha affermato Igor Mamontov, vicepresidente di Sberbank.

Un utente ha voluto mostrare il processo di prelievo in un video su Youtube.

In precedenza Sberbank aveva lanciato un progetto per la consegna di contanti per mezzo di droni.