Cantante dell'Opera Placido Domingo accusato di molestie sessuali

Diverse donne hanno accusato il tenore di essere state costrette ad avere rapporti sessuali con lui in cambio di lavori e ingaggi.

Numerose donne hanno riferito all'Associated Press che la celebre superstar dell'opera Placido Domingo ha cercato di costringerle a intrattenere rapporti sessuali in cambio di lavori e ingaggi, e in alcuni casi punendole quando esse rifiutavano le sue avances.

Otto cantanti e una ballerina hanno detto all'AP di essere state molestate sessualmente dalla superstar dell'opera in incontri che si sono svolti nel corso di tre decenni a partire dalla fine degli anni '80 in locali che includono compagnie d'opera in cui ricopriva posizioni dirigenziali di alto livello.

Oltre a queste nove persone, altre decine di donne ha dichiarato all'AP che le avances di Domingo le mettevano a disagio, inclusa una cantante che ha detto che Domingo le aveva chiesto ripetutamente di uscire dopo averla ingaggiata a cantare una serie di concerti con lui nel 1990.

L'AP ha anche parlato con altre persone tra cantanti, ballerine, musicisti d'orchestra, membri del personale del backstage, insegnanti di canto e un amministratore che hanno affermato di aver assistito a comportamenti inappropriati a sfondo sessuale di Domingo e di aver molestato donne più giovani con impunità.

Il celebre tenore ha risposto definendo le accuse "profondamente preoccupanti e poste in modo inesatto", aggiungendo: "Ho sempre creduto che tutte le mie interazioni e relazioni siano state sempre ben accette e consensuali".

Chi è Placido Domingo

Considerato uno dei più grandi cantanti lirici di tutti i tempi, Domingo è anche un prolifico direttore d'orchestra e dirigente della Los Angeles Opera. Vincitore di numerosi Grammy è una figura molto rispettata nel suo mondo, descritto dai colleghi come un uomo dal fascino e dall'energia prodigiosi che lavora instancabilmente per promuovere la sua forma d'arte.

A 78 anni, Domingo attira ancora folle di addetti ai lavori in tutto il mondo e continua ad aggiungere ulteriori ruoli ai 150 che ha interpretato in oltre 4.000 spettacoli, più di qualsiasi cantante d'opera della storia.