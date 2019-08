Luca Parmitano sarà il primo dj ad esibirsi dallo spazio

"Martedì Luca si esibirà per gli appassionati della musica elettronica ad Ibiza nell'ambito della serie tematica spaziale BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Farà il suo debutto come primo Dj spaziale dopo aver condiviso la sua esperienza orbitale e il valore della musica come modo per unire diverse culture direttamente dal modulo Columbus della Stazione Spaziale Internazionale", si afferma nel rapporto.

Il World Club Dome è un festival di musica elettronica. L'Agenzia Spaziale Europea collabora con gli organizzatori del festival dal 2018.

Parmitano si è recato sulla Iss a bordo della navicella spaziale Soyuz MS-13 il 20 luglio, insieme all'astronauta russo Alexander Skvortsov e all'astronauta americano Andrew Morgan. E' la sua seconda missione nello spazio.