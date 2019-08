Le bevande zuccherate aumentano il rischio di cancro

Uno studio svolto un team dell’université Sorbonne-Paris-Cité in collaborazione con la Sanità Pubblica francese ha coinvolto 101 257 partecipanti adulti che registravano ogni 24 ore il consumo di 3300 alimenti e bevande. Lo studio era proprio quello di rilevare il legame tra il consumo di bevande zuccherate (incluse le bevande gasate e i succhi di frutta) e il rischio di cancro, inclusi quello al seno, alla prostata e al colon-retto.

I risultati, pubblicati su BMJ, mostrano che il consumo di bevande zuccherate è associato in modo rilevante al rischio di sviluppare il cancro in generale e il cancro al seno in particolare. A rappresentare il rischio maggiore, i succhi di frutta e le bevande dolci confezionate.

Inoltre le bevande con alto contenuto di zuccheri presuppongono il rischio di ingrassamento, diabete e disfunzioni del sistema cardiovascolare. Il rischio maggiore, secondo i ricercatori, è legato ai dolcificanti artificiali contenuti in molte bevande zuccherate, che possono portare allo sviluppo dell’intolleranza al glucosio.