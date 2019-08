Gianluca Vacchi criticato sul web per video sessista

L'influencer Gianluca Vacchi, anche soprannominato “hedonism-loving playboy” (playboy amante dell'edonismo) e "sex Santa" (sexy Babbo Natale) per i suoi capelli grigi, addominali pompati e passi di danza fluidi, è finito sotto le critiche per un recente video girato su uno yacht ritenuto irrispettoso per le donne.

Il 52enne, che ha iniziato una carriera musicale sulla scia della sua fama sui social media, ha pubblicato un clip per la sua nuova canzone Mueve nel quale il milionario edonista esegue i suoi tipici passi di danza e mentre “sculaccia” alcune modelle in bikini su uno yacht.

Anche se le donne nel video non sembrano preoccuparsi degli schiaffi e si uniscono in un ballo con Vacchi ballando sul ponte dello yacht, il video ha fatto infuriare alcuni commentatori. Il milionario ha risposto di rispettarle “molto” le donne e ha esortato gli utenti a imparare “a scherzare e a rispettare la vita”.

"Parli di rispetto, ma non hai rispetto per la vita, è ovvio, e ancora meno per le donne", ha commentato un utente, mentre un altro ha aggiunto che "questo non mostra alcun rispetto per il corpo femminile" definendo il videoclip "decisamente non interessante".

Alcuni hanno preso di mira le donne osservando che "queste ragazze hanno bisogno d'imparare un po di rispetto per se stesse”.

Molti fan, tuttavia, si sono affrettati a difendere il loro amato "milionario danzante" e il suo incredibile entourage, scrivendo commenti come "stanno solo ballando, è sbagliato ballare in bikini su una barca? Per favore smettete di giudicare”.

Il milionario danzante

Gianluca Vacchi, noto anche come il "milionario danzante", è diventato virale sui social nel 2016 quando ha condiviso dei video di se stesso vivere lussuosa e ballando su uno yacht. Come è stato riferito in seguito, ha ottenuto la sua fortuna vendendo l'azienda di famiglia.

Tuttavia, ha trasformato il suo account Instagram, caratterizzato principalmente da foto di ragazze in bikini, feste su yacht e jet privati, in una fonte di entrate considerevoli. Da quando è diventato famoso, ha guadagnato oltre 13 milioni di follower sul suo account Instagram, guadagnando $16.750 per singolo post.