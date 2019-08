Nel Sud del Brasile uomini armati uccidono cinque persone in un locale

Un gruppo di uomini armati ha fatto irruzione durante la notte in un locale notturno della città di Mostardas, nel sud del Brasile, sparando allo staff del locale e ai clienti che si trovavano lì, causando 5 morti e 4 feriti gravi.

Secondo le informazioni riportate dal portale UOL, il gruppo armato si è presentato incappucciato e con il volto coperto, così da nascondere la propria identità. Prima di fuggire i criminali hanno inoltre portato via gli effetti personali delle vittime, compresi telefoni cellulari e portafogli.

La polizia ha riferito che i feriti sono stati portati in ospedale nella città di porto Alegre, capitale dello stato del Rio Grande do Sul, quasi 220 km dalla scena del crimine. Per adesso dalla polizia nessuna pista è stata segnalata riguardo le motivazioni del gesto dei criminali.

L'alto tasso di criminalità in Brasile, considerando la popolazione di 205,8 milioni, rappresenta uno dei problemi più urgenti del paese, come testimoniano i dati di numerosi sondaggi. Secondo i dati raccolti dal centro sociologico di Datafolha, il 60% dei cittadini brasiliani temono di uscire la sera a causa della criminalità dilagante. La preoccupazione per la propria sicurezza è maggiormente presente nello strato della popolazione a basso reddito.

Il 9 agosto scorso nella pereferia della capitale cilena Santiago un uomo ha fatto irruzione in un negozio di alimentari ed ha cominciato a sparare sui presenti, uccedendo cinque persone.