Il più grande mito sul caffè screditato dagli studiosi

Non è un caso che i risultati dello studio siano stati pubblicati sulla rivista scientifica Sleep, il cui titolo si traduce in italiano come “sonno”. Infatti, secondo le conclusioni a cui sono arrivati gli specialisti, il caffè e il tè non hanno sul sonno un effetto così negativo come siamo abituati a pensare.

Per essere più precisi, tè o caffè non hanno alcun effetto negativo sul sonno, anche se consumati la sera, fino a quattro ore prima di andare a dormire. L’assunzione serale di nicotina o alcol, invece, influisce negativamente sul sonno.

Alla ricerca hanno partecipato 785 persone dell’età media di 63.7 anni la cui salute è stata tenuta sotto controllo dai ricercatori per ben 5164 giorni. I volontari redigevano un diario, segnandosi la quantità di bevande contenenti alcol e caffeina bevute e di sigarette fumate nelle ore serali. Per valutare l'effetto delle sostanze, gli scienziati hanno preso in considerazione tre fattori: la durata del sonno, l'efficacia del sonno e al tempo necessario per addormentarsi.

Nei volontari, la nicotina è stata associata a una minore efficacia del sonno e a una maggiore quantità di tempo necessario ad addormentarsi; l'alcol ha causato solo una minore efficacia del sonno; la caffeina non ha avuto alcun effetto rilevante.

Gli autori sottolineano inoltre di non aver preso in considerazione le particolarità soggettive che potevano avere un’influenza sulla qualità del sonno.

