Nuova manifestazione in corso a Mosca, attese in piazza 20 mila persone

La manifestazione si svolge in Prospekt Sakharov, in uno dei distretti del centro della capitale russa ed è stata autorizzata dalla questura con un'affluenza consentita fino a 100 mila persone.

Nonostante la pioggia, i manifestanti hanno iniziato a sfilare alle ore 14 locali ed al termine del corteo è previsto un comizio.

"Al momento all'evento in corso in Prospekt Sakharov prendono parte 20 mila persone" - comunica l'ufficio stampa della questura di Mosca

I promotori della manifestazione sono Elena Rusakova, candidata non registrata alle elezioni amministrative di Mosca, in forza ala partito Yabloko, il candidato non registerato Denis Shenderovich, ed il candidato registrato Dmitriy Klochkov.

© Sputnik . Aleksandr Wilf Partecipanti in attesa di accedere al viale riservato alla manifestazione

Gli organizzatori hanno intitolato l'evento "Za Dopusk" - "Per l'ammissione" dei candidati indipendenti precedentemente esclusi per irregolarità nelle firme presentate alla commissione elettorale di Mosca. Le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e delle 45 circoscrizioni in cui è divisa Mosca si terranno il 9 settembre.

Il 27 luglio una manifestazione non autorizzata si è tenuta davanti al municipio di Mosca ed è sfociata in disordini e scontri, in seguito ai quali, secondo fonti ufficiali, la polizia ha fermato 1074 persone.

Il 3 agosto si era svolta un'altra serie di cortei non autorizzati nel centro di Mosca con disordini che hanno portato al fermo di circa 600 persone ed una manifestazione - autorizzata - a San Pietroburgo.