Fulmine su un campo di calcio in Germania, 15 giocatori feriti

L'incidente è avvenuto mentre era in corso un allenamento. I calciatori coinvolti non hanno riportato gravi conseguenze, ma sono stati portati in ospedale per precauzione:

“A causa di fulmine nel Baden-Württemberg, allo stadio di Rosenfeld a Heiligenzimmern, 15 calciatori sono rimasti lievemente feriti. A quanto si apprende dalla polizia, durante l’allenamento serale di venerdì un fulmine ha colpito l’area vicino al campo sportivo. Alcuni giocatori, di età compresa tra 19 e 48 anni hanno subito ferite leggere. Una persona ha perso conoscenza. Sul posto sono state inviate diverse ambulanze e tutti i giocatori sono stati portati in ospedale per accertamenti", riporta il giornale bavarese Merkur.

Il giornale riferisce anche che la polizia ha ordinato l'evacuazione di migliaia di visitatori del festival bavarese musicale Taubertal, che si svolgeva in un'area aperta, a causa di un forte temporale. Circa 400 spettatori hanno trovato rifugio in un capannone messo a disposizione dalle autorità nella città di Rothenburg.

A causa di un forte temporale nel Baden-Württemberg è stato anche rinviato l'inizio della partita della Coppa DFB tra le squadre di calcio Sandhausen e Borussia Mönchengladbach.

Una forte ondata di maltempo sta colpendo l'Europa centrale e meridionale: in Francia, una bomba d'acqua ha investito la città di Tolosa e 15 mila persone sono rimaste senza luce, mentre in Italia sono attesi temporali ed un forte abbassamento delle temperature.

Il 27 luglio scorso un’atleta norvegese è deceduta dopo essere stata colpita da un fulmine in Trentino-Alto Adige.