Tempesta in Francia: 15 mila senza luce, le vie di Tolosa come fiumi in piena - video

Forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 90 km/h hanno colpito i dipartimenti nord-est e sud-ovest della Francia. Particolari danni hanno subito le regioni di Bretagna, Lorena e a nord della città di Lione. In molti dipartimenti, il forte vento ha danneggiato i tetti delle case, interrotto le linee elettriche e abbattuto gli alberi.

"I team degli operatori sono stati mobilitati per riparare i dani causati dalla tempesta. Secondo i dati di sabato mattina, 15 mila famiglie non hanno ancora accesso all'elettricità", ha reso noto l’Enedis.

In diverse città del sud della Francia le forti piogge hanno provocato inondazioni. Particolarmente critiche le condizioni meteorologiche a Tolosa, dove in un ora è caduta la quantità di pioggia normalmente registrata nella prima decade di agosto. Le strade della città si sono trasformate in fiumi in piena:

​Due settimane fa nella Francia, come nel resto d’Europa, vigeva una situazione diversa. Il caldo record ha portato alcuni produttori di elettricità alla decisione di spegnere alcune centrali nucleari.