Notte di San Lorenzo: asteroide potenzialmente pericoloso passerà vicino alla terra

Il corpo celeste, che questa notte si infilerà tra gli sciami di perseidi, ha diametro di 570 metri e si avvicinerà a 7.48km dalla terra, ad una velocità di 16740 chilometri all'ora. Sebbene sia stato definito pericoloso, non c'è nessun rischio di impatto con il nostro pianeta.

La notte delle stelle cadenti

Un evento straordinario che arricchisce una notte che è già appuntamento fisso per gli appassionati di astronomia. Il corpo celeste, scoperto nell'agosto del 2006, con un perielio inferiore a 1.3 rientra nella categoria degli asteroidi NEO, un ”Near-Earth Object”.

Come ogni anno le Perseidi, ovvero i frammenti della cometa Swift Tuttle, che l'orbita terreste incrocia ad agosto, saranno visibili a cominciare da stanotte. Anche se per tradizione è il 10 agosto la notte delle stelle cadenti, il "picco di visibilità" sarà il 13. Ma la luce di una luna quasi piena disturberà i tanti cercatori di stelle cadenti. Gli appassionati dovranno attendere la notte fonda, quando la luna tramonterà, per poter esprimere un desiderio. Il momento migliore di osservazione sarà nella notte tra il 12 e il 13, dopo le 4 di notte e prima dell'alba.

I punti migliori di osservazione

E' consigliabile uscire dalla città, per fuggire all'inquinamento luminoso che offusca il cielo. La notte di San Lorenzo è una buona scusa per campeggiare in montagna o nei boschi, mentre si aspettano le stelle cadenti.

Bisognerà rivolgere lo sguardo - o il cannocchiale per chi ce l'ha - verso l'area nord est del cielo, dove risiede la costellazione di Perseo, tra Andromeda e Cassiopea (in alto) e l’Auriga (in basso). Con un po' di fortuna si potrà anche assistere al meraviglioso spettacolo del passaggio di un bolide.