Polonia, fermata organizzazione che celebrava il compleanno di Hitler

All’inizio dell’anno scorso la Polonia è stata scossa da un grave scandalo dopo il reportage di TVN24 nel quale dei giornalisti in incognito partecipavano ad alcuni eventi dell’organizzazione “Orgoglio e modernità” (in polacco, Duma i Nowoczesność). Si tratta, tra le altre cose, anche delle celebrazioni in onore del compleanno di Adolf Hitler.

Nel bosco in cui si era tenuta la festa, erano state appese bandiere con la svastica, risuonavano marce, brindisi e saluti nazisti.

“Il tribunale locale di Gliwice mercoledì ha preso la decisione di porre fine all’attività dell’organizzazione Orgoglio e modernità”, riporta il sito d’informazione polacco PAP.

Secondo il giudice che ha emesso la sentenza, “il carattere di questo evento non suscita dubbi”, ma si parla di “celebrazione di Hitler”.