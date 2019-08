Incendi in Sicilia, governatore: leggi più rigide contro i piromani

Il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, ha dichiarato guerra ai piromani affermando in un video pubblicato su Twitter che, oltre a “prevenzione, cura e attenzione servono anche leggi più rigide perché dobbiamo aspettare 10 anni per ripristinare l’equilibrio di un’area agricola bruciata, e invece bastano 10 giorni per rivedere questi delinquenti in giro per strada in assoluta libertà. Per un delinquente che fa paura serve uno Stato che faccia più paura del delinquente”.

Negli ultimi tre giorni, in #Sicilia, sono andati a fuoco 356 ettari - di cui 198 di superficie boschiva - nel corso di 63 differenti #incendi. [...] https://t.co/zSdQ0tSFvf#governoMusumeci @Regione_Sicilia pic.twitter.com/lgrpcFz9t4 — Nello Musumeci (@Musumeci_Staff) August 3, 2019

​Musumeci ha visitato i luoghi danneggiati dagli incendi.

​“La Regione deve in primo luogo riqualificare le aree bruciate, in particolare laddove esistono già vincoli e qui c'è un vincolo idrogeologico. È un processo che non si può risolvere in un mese, va fatta un'attenta ricognizione sul piano dei danni ai privati. Va fatta una serie di accertamenti e valutare se e in che modo si può agire. Intanto c’è una gara di solidarietà che è invidiabile e fa onore a chi vi ha partecipato. Nel nostro piccolo parteciperemo anche noi amministratori”, ha detto.

Intanto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per spegnere gli incendi che hanno seminato il panico tra gli abitanti di Monreale e hanno distrutto la casa di una coppia di anziani.

Proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco per gli #incendi boschivi in #Sicilia. Da stamattina in azione 9 #Canadair e 3 elicotteri, oltre 150 i Vigili del fuoco impegnati a terra nelle operazioni a Catania e Trapani. Sorvolo sulla zona dei lidi a #Catania pic.twitter.com/LSpFscsU1t — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 10, 2019

​In precedenza il presidente della regione si era “sfogato” su Facebook contro i piromani.

Gli incendi negli altri paesi

Complice il caldo il problema degli incendi attanaglia diverse regioni d'Europa: oltre all'Italia, anche in Portogallo, in Siberia e Alaska nelle ultime settimane si sono registrati vasti incendi boschivi.