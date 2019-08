La polizia britannica, indagando sull’avvelenamento di Sergey e Julia Skirpal a Salisbury, non è stata in grado di raccogliere prove sul coinvolgimento delle autorità russe.

Scotland Yard ha esaminato la questione di un presunto ruolo delle autorità russe nell'attacco con l'uso di Novice a Salisbury, riporta The Guardian.

"Per ottenere un mandato d'arresto europeo, ci deve essere un procedimento penale sostenibile in un Paese. Non abbiamo materiali per presentare accuse", ha dichiarato il capo dell'unità antiterrorismo di Scotland Yard Neil Basu.

Nel settembre 2018, Scotland Yard e la procura reale britannica hanno accusato i russi Alexander Petrov e Ruslan Boshirov di aver cospirato e tentato di uccidere gli Skripal usando la sostanza A234 e sono stati emessi mandati di arresto nazionali e internazionali.

"Siamo agenti della polizia, dobbiamo cercare prove effettive. C'è stata un'enorme quantità di speculazioni su chi è responsabile, su chi ha dato ordini e tutte sono basate sulle approfondite conoscenze sulla Russia da parte della gente. Devo fare affidamento su prove", ha detto Basu.

L’avvelenamento degli Skipal

A Salisbury, il 4 marzo 2018, secondo le autorità britanniche sono stati avvelenati un ex funzionario del GRU, Sergey Skripal, e sua figlia Julia. Il fatto ha provocato un grande scandalo internazionale. Londra crede che lo stato russo sia coinvolto nell'avvelenamento di Skripal con la sostanza A234.

Mosca nega categoricamente qualsiasi coinvolgimento negli eventi di Salisbury. Il Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa, Sergey Lavrov, ha dichiarato che il "caso Skripal" si stava sgretolando sotto i nostri occhi a causa dell'assenza di prove della colpevolezza della Russia.