Firenze combatte contro i graffiti

Il problema dei graffiti non interessa di certo solo Firenze. È un problema assolutamente esteso a tutte le città del Belpaese, scrive La Nazione.

I cosiddetti writers non si risparmiano proprio su niente: usano i loro cosiddetti tag per marcare il loro territorio, cosa che per i giovani può essere anche affascinante ma provoca un grave degrado.

Disegnano e scrivono ovunque: muri, segnaletica, finestre, porte, cassonetti e così via.

Il tag è un fenomeno ben diverso dalla cosiddetta street art: disegni e murales realizzate da artisti urbani che di solito vengono realizzati previo accordo su muri messi a disposizione dal Comune stesso.

La rimozione dei tag è un’operazione non solo costosa ma anche lunga.

A Firenze lavorano gli Angeli del Bello che pubblicano spesso sui social le loro opere di pulizia.

Vi ricordate com’era la piazzetta dei Tre Re solo qualche anno fa? Grazie agli @angelidelbello e al @comunefi è rinata: ora uno spazio estivo pulito, pieno di verde e vita. Grazie a tutti per aver restituito questo luogo alla città! 🌿 #firenzecambia pic.twitter.com/1HD7gggXyI — Dario Nardella (@DarioNardella) May 17, 2019

​Sicuramente il loro lavoro fa la differenza, ma chiaramente in questo allarmante fenomeno sono una goccia in un oceano.

La mia intervista al pittore e writer di Firenze Federico Santini, tra arte, graffiti, musica punk: https://t.co/A7NWpuMdWa #Firenze #graffiti pic.twitter.com/nl1PWc6sHv — Urban Lives (@UrbanLivesIT) January 30, 2018