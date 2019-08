Ai ricci piace il sesso rumoroso: la stagione degli amori tiene svegli i tedeschi

Il rituale di accoppiamento dei ricci è lungo e spesso i suoni sono indistinguibili da quelli umani. In Germania boom dell’amore per questi animali, e i tedeschi non chiudono occhio.

Per i ricci è la stagione degli amori. E la polizia tedesca nel frattempo riceve sempre più segnalazioni di disturbi notturni che poi si rivelano essere causati da ricci impegnati in riti di accoppiamento, scrive The Guardian.

In tutto il paese decine di residenti hanno contattato i servizi di emergenza pensando che i vicini lo stessero facendo in modo inammissibilmente rumoroso o che ci fossero animali sofferenti nelle vicinanze. Tuttavia, spesso i suoni lunghi e irritanti non erano altro che i versi amorosi dei ricci durante l’accoppiamento.

Per capire quanto questo fenomeno sia diffuso basta pensare che i tedeschi si sono addirittura inventati un hashtag ad hoc, #igelsex, ovvero “sesso dei ricci”.

Tra i tanti casi, la polizia è accorsa a una scuola elementare ad Augusta, fuori Monaco, per verificare degli strani suoni provenienti da un parco giochi e ha trovato una coppia di ricci impegnati ad accoppiarsi. Invece a Kamenz, vicino a Dresda, una squadra di vigili del fuoco ha aperto un contenitore di vestiti dati in beneficienza dal quale provenivano strani rumori che preoccupavano gli abitanti della zona. Anche in questo caso, i responsabili erano due ricci innamorati.

Il lungo rituale di accoppiamento dei ricci, noto in tedesco come Igelkarussel (giostra dei ricci), può durare diverse ore ed estendersi su una superficie di 40 metri quadri. Questi animaletti spinosi e apparentemente innocui possono emettere una vasta gamma di suoni che include sibili, ringhi e addirittura urla.

La polizia ha riportato di ricevere la maggior parte delle segnalazioni durante i mesi estivi, in quanto la fase più attiva della stagione degli amori dei ricci si protrae da aprile a inizio settembre.

Gli esperti hanno esortato sia la polizia che i cittadini a evitare di disturbare gli animali durante l’accoppiamento in quanto la popolazione urbana di ricci negli ultimi anni è diminuita drasticamente e queste creature sono a rischio.