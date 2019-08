Siria: avvistato F-22 Raptor danneggiato

Diversi utenti con occhi attenti hanno osservato quello che credono sia il rivestimento stealth gravemente danneggiato sulla fusoliera di un F-22 dell'aviazione americana mentre fa rifornimento di carburante in un "luogo sconosciuto".

In precedenza, USTRANSCOM ha pubblicato un video che mostra uno dei 12 F-22 recentemente schierati in una base aerea in Qatar mentre viene rifornito da uno Stratotanker KC-135, senza ulteriori dettagli sulla loro posizione.

​Tuttavia, gli utenti dei social media hanno rapidamente confrontato il terreno sotto il caccia nella foto con le immagini satellitari di un'area della Siria nord-occidentale, indicando apparentemente che gli aerei volavano a nord-est di Raqqa, città siriana controllata dagli alleati curdi degli Stati Uniti.

U.S. Air Force’s F-22 Raptor stealth fighters return to skies of Syria https://t.co/AfEhSlVnFr pic.twitter.com/34kAuS8HnL — The Dam Good Times (@damgoodtimes) August 2, 2019

KC-135 refueling F-22 northeast of Raqqa on 29 July 2019 https://t.co/WhbQY2Y4gI pic.twitter.com/8saxk44VLF — Samir (@obretix) August 2, 2019

​Inoltre, osservando più da vicino l'aereo, gli utenti hanno preso atto di quello che sembra essere un danno sul rivestimento stealth sulla fusoliera anteriore dell'F-22. "Ahia", scherza un utente.

"Che cavolo", scrive un altro, pubblicando un'immagine dettagliata dell'area apparentemente danneggiata.

​La settimana scorsa, il collaboratore di The Drive, Tyler Rogoway, ha pubblicato alcuni "affascinanti" scatti del rivestimento "radar assorbente" sgretolato di un F-22 che ha preso parte a un recente spettacolo aereo in Wisconsin, con l'aereo che si dice abbia ceduto alla corrosione, all'attrito dell'aria, e alle pressioni estreme cui è sottoposto in volo. Secondo The Drive, i costi di manutenzione del rivestimento stealth dell'aereo contribuiscono notevolmente al costo di utilizzo dell'F-22, pari a $60.000 all'ora.

Non è noto quale impatto il rivestimento danneggiato abbia sulle capacità stealth dell'aereo, sebbene sia improbabile che l'F-22 mostrato dalla Transcom nella foto operi in modalità invisibile mentre fa rifornimento con l'aerocisterna.

È noto che gli F-22 sono stati schierati in Siria in almeno un'occasione in precedenza, con il Comando centrale dell'aeronautica statunitense che ha rivelato che questi aerei hanno svolto un "ruolo fondamentale" negli attacchi aerei del 14 aprile 2018 contro la Siria, in cui gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia hanno lanciato oltre 100 missili marittimi e aerei. L'esercito russo in seguito ha riferito che il 70% dei missili è stato abbattuto da difese aeree per la maggior parte dell'era sovietica.