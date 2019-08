Assalto all'Area 51, pagina Facebook rimossa: scatta il piano B

Il bizzarro flash mob è diventato l'evento clou sul web di questa estate e gli appassionati (e, contemporaneamente, creduloni) non hanno ancora intenzione di arrendersi.

L'uomo dietro il movimento web che cerca di irrompere nell'Area 51 segreta per "vedere gli alieni" è contrariato dalla decisione di Facebook di snobbare la sua impresa.

Matthew Roberts, uno studente universitario della California, ha pubblicato uno screenshot dell'avviso che Facebook gli ha inviato sulla rimozione dell'evento virale era per la pubblicazione di contenuti che violano gli standard della comunità del social network.

"Non c'erano motivi per annullare l'evento", ha detto Roberts al sito di notizie CNET. "Ho creato un evento gemello che è arrivato a 15 mila persone prima di essere bannato senza motivo."

Tuttavia la vera ragione dietro la cancellazione resta poco chiara, in quanto potrebbe essere uno dei migliaia di post che deridono il governo o ipotizzano come irrompere nella struttura militare.

"Penso che sia abbastanza di cattivo gusto da parte Facebook, soprattutto perché sto cercando di scoraggiare la gente dall'assalto alla base", ha detto Roberts. "Ora ho perso tutto il mio pubblico."

Un festival alternativo

Ma Roberts non ha intenzione di gettare la spugna.

"La pagina dell'evento potrebbe essersi inceppata, ma sto ancora organizzando una festa da paura", ha scritto Roberts sulla sua pagina.

Ora sta organizzando un vero e proprio festival vicino all'Area 51 per venerdì 20 settembre, il giorno in cui sarebbe dovuto avvenire il flash mob, nella piccola città di Rachel, il centro più vicino alla famosa struttura dove arrivare senza avere problemi con i militari.

Un'area di segreti e misteri

L'Area 51 è una zona altamente segreta situata a poco più di 150 chilometri da Las Vegas, nel sud del Nevada. Pensata per essere un poligono per aerei militari e velivoli, la struttura è stata a lungo legata a teorie cospirative sugli alieni.

Alcune persone affermano che è qui che il governo degli Stati Uniti conserva un veicolo spaziale alieno recuperato a seguito dell'incidente di Roswell del 1947; per l'amministrazione americana, il velivolo che si è schiantato vicino a Roswell era una mongolfiera ad alta quota dell'aviazione militare statunitense.