Trump blocca proprietà venezuelane negli USA – dura reazione della Russia

Il decreto firmato da Trump è ora in vigore a tutti gli effetti e parla chiaro:

“Al fine di adottare ulteriori misure capaci di far fronte allo stato di emergenza e alla luce dalla continua usurpazione del potere da parte di Nicolas Maduro e dei suoi alleati, si ordina che tutti i beni e gli interessi di proprietà governativa venezuelana situati negli Stati Uniti o che cadano in secondo momento nel territorio degli Stati Uniti o sotto il controllo di persona americana, vengano confiscati e non possano essere trasferiti, liquidati, esportati, o altrimenti trattati”.

Chiara anche la reazione della Duma di Stato della Federazione russa che si è espressa oggi tramite il Presidente della Commissione per gli affari internazionali Leonid Slutsky:

“Il decreto di Trump che blocca le proprietà delle autorità venezuelane negli Stati Uniti è puro banditismo. Washington agisce come un partner estremamente inaffidabile che, sotto pretesti inverosimili, è impegnato in una rapina vera e propria. Tali azioni sono palesemente contrarie al diritto internazionale".

Lo stesso Slutsky ha poi rincarato la dose affermando:

“Nicolas Maduro rimane l'unico presidente legittimo e legalmente eletto. Qualsiasi cambiamento di potere in un qualsiasi Paese dovrebbe essere condotto in maniera civile e attraverso regolari elezioni. Qualsiasi discorso sulla violazione della democrazia e l'usurpazione del potere sullo sfondo di passi reali per peggiorare la situazione della popolazione venezuelana non è altro che cinismo e manifestazione di egemonia da parte degli Stati Uniti".