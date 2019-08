Guardian si scusa per false accuse contro Sputnik

Ad aprile si è verificato un incendio nella cattedrale di Notre Dame a Parigi. Un corrispondente di Sputnik France scattò una foto che mostrava la cattedrale in fiamme e di fronte due giovani sorridenti di aspetto mediorientale, che passano sotto un cordone della polizia.

I redattori non fecero commenti sulla foto. Nel frattempo, la foto è diventata virale su Internet, come tante altre: gli utenti dei social network l'hanno usata come prova del fatto che i musulmani stessero presumibilmente celebrando la tragedia. A loro volta, alcuni media occidentali hanno accusato Sputnik di pubblicare deliberatamente un'immagine nei social network per provocare un atteggiamento negativo nei confronti dei musulmani.

Quindi, il 19 aprile, The Guardian ha pubblicato questa foto di Sputnik nella sua collezione Fake or for Real su Instagram. Il giornale ha classificato l'immagine come una fake news, citando l'opinione di alcuni esperti americani che hanno affermato che la foto era stata modificata. "Se si ingrandisce la foto, si notano evidenti segni di montaggio sulla guancia di un uomo", ha detto la pubblicazione.

Nel frattempo, Sputnik ha dimostrato che l'istantanea è autentica pubblicando la sua fonte con tutti i metadati. Tuttavia, il Guardian ha impiegato diversi mesi per ammettere di aver sbagliato.

"La precisione per noi è importante, quindi se siete fan del nostro progetto Fake or for real, leggete, per favore, quanto segue. Nell'edizione del 19 aprile di “Fake or for real”, abbiamo presupposto che una foto diventata virale durante l'incendio a Notre Dame fosse stata modificata. Il detentore del copyright della foto, Sputnik France, ci ha contattati e riconosciamo che la foto non è stata modificata. Ci scusiamo per aver suggerito il contrario", si legge in un post che il Guardian ha pubblicato sulle Stories di Instagram lunedì.