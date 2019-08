Regno Unito: ragazzo paralizzato, medici non riescono a capire perché

A gennaio 2018, il sedicenne Valentino Erodotu, londinese, ha iniziato a sentire dolori e fitte acuti nella zona del torace. Poco a poco il giovane ha iniziato ad avere difficoltà a muoversi. Quindi Erodotu ha perso la capacità di camminare e ha cominciato a muoversi su una sedia a rotelle.

Ecco alcuni video del peggioramento del ragazzo, da quanto risulta da una raccolta fondi sul sito gofundme.com.

I medici hanno provato a curarlo convinti si trattasse di una gastrite, ma non ha aiutato. Successivamente, i medici hanno suggerito che il paziente potesse essere affetto da una sindrome da affaticamento cronico e atassia del glutine. Tuttavia, anche il trattamento di queste malattie non ha avuto successo.

Poiché la tomografia e l’esame del sangue non hanno rivelato nulla d'insolito, i suoi genitori sperano in test genetici ed esami da un reumatologo e un immunologo. I genitori del ragazzo hanno speso circa 35 mila sterline per trovare uno specialista in grado di fare la diagnosi corretta.