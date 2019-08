Mosca, questa notte il termometro è sceso sottozero

Nella notte tra il 4 e il 5 agosto, stando ai valori registrati da alcune stazioni meteo in zone periferiferiche della città, le temperature sarebbero scese sotto gli zero gradi Celsius.

Elena Volosyuk, del centro metereologico “Phobos”, afferma che la scorsa notte in alcune zone della periferia di Mosca la temperatura dell’aria è scesa sotto gli zero gradi. Se in zona VDNH, poco fuori dal centro città, erano 6,7°C, a Cherusti, fuori città ma ancora nella regione di Mosca, la temperatura minima dell’aria registrata è stata 1,9°C e a terra sarebbe scesa addirittura fino a -2°C. Il record negativo per questa zona risale agli anni 2001-2002 quando le minime ad inizio agosto erano scese di poco sotto i 5 gradi.

I valori particolarmente bassi nella regione di Mosca sono confermati dal sito web Meteonews, dalle stazioni meteo periferiche nonchè dalla popolazione che sta vivendo una delle estati più fredde degli ultimi anni.

Paradossalmente l’estate moscovita era iniziata con i migliori auspici, con un giugno soleggiato, asciutto e a tratti anche molto caldo con temperature decisamente più alte della media. Tuttavia, ad un giugno così gradevole, nella capitale ha fatto seguito un luglio con temperature decisamente inferiori alle medie ed un agosto che, al momento, appare addirittura peggiore.

Le statistiche climate della città di Mosca indicano luglio come il mese più caldo, seguito da agosto. Negli ultimi 10 anni la temperatura media di agosto nella capitale è stata di 13°C con minime notturne non inferiori ai 9°C e massime diurne invece intorno ai 24°C. Il record massimo registrato nell’ultimo decennio è stato 37°C, mentre il precedente minimo assoluto di agosto (registrato a fine mese) era 3,2°C.

E in inverno? Il record della temperatura negativa nella capitale si registro nel gennaio del 1940. Allora il termometro scese a -42° C.