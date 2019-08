Giappone crea forze militari spaziali, dopo USA e Francia

Il governo giapponese intende creare un'unità spaziale militare delle forze di autodifesa del paese nel 2020 in relazione al maggiore uso dello spazio a fini di difesa da parte di altri paesi, tra cui Stati Uniti, Russia e Cina, riporta il portale phys.org.

Secondo il giornale, si prevede che una nuova unità di 70 persone sarà dislocata presso una base aerea nella città di Fuchu a ovest di Tokyo. Il piano per la sua creazione è stato redatto a dicembre 2018.

Il governo giapponese sta attualmente lavorando a un sistema di rilevazione spaziale basato a terra comprendente un radar altamente sensibile e un telescopio ottico, la cui entrata in servizio è prevista nel 2023, secondo la pubblicazione.

Il compito principale dell'unità sarà monitorare i detriti spaziali, le minacce di attacchi o interferenze da parte dei satelliti di altri paesi.

Siccome le forze di autodifesa giapponesi non hanno tale esperienza, i dipendenti dell'unità saranno inviati per l'addestramento alle forze armate statunitensi e all'agenzia aerospaziale giapponese JAXA.

Inizialmente, le autorità giapponesi avevano pianificato di istituire un'unità spaziale militare nel 2022, ma è stato deciso di accelerare il lavoro.

La creazione delle forze spaziali di USA e la collaborazione con Tokyo

Donald Trump in precedenza ha firmato un decreto per la creazione di proprie forze spaziali entro il 2020, cioè quasi contemporaneamente al Giappone, e Tokyo vede grandi opportunità di cooperazione spaziale con gli Stati Uniti.

Ad aprile, ai negoziati in formato 2+2 tra Stati Uniti e Giappone a Washington, è stato raggiunto un accordo per equipaggiare il sistema giapponese Quasi Zenith Satellite (QZSS), che verrà lanciato nel 2023, con un sensore di localizzazione spaziale proveniente dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

L'annuncio della creazione delle Forze spaziali francesi

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l'istituzione di un comando spaziale militare per il prossimo settembre.

Come rilevato dall'agenzia France-Presse, la legge sulla pianificazione militare per gli anni 2019-2025 prevede 3,6 miliardi di euro per lo sviluppo della difesa spaziale. Questi fondi, come indicato dall'agenzia, saranno in particolare destinati a modernizzare i satelliti di osservazione militari francesi CSO.