Almeno 9 persone ferite in due sparatorie a Chicago

Sette persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella giornata di oggi mentre si radunavano a Douglas Park.

La polizia di Chicago ha riferito che i colpi di arma da fuoco sono partiti da un'auto Chevrolet Camaro.

Un giovane 21enne raggiunto da un proiettile all'inguine è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Una donna di 25 anni è stata colpita al braccio, alla gamba e portata nello stesso ospedale, ma le sue condizioni sono stabili, così come un'altra donna 22enne, ha fatto sapere la polizia. Altri 4 giovani sono stati ricoverati negli altri ospedali della città, fortunatamente nessuno di loro lotta tra la vita e la morte.

Qualche ora dopo 2 persone sono rimaste ferite in un'altra sparatoria a pochi isolati di distanza dal luogo del primo agguato.

La polizia è al lavoro per cercare di individuare i colpevoli e capire se ci sia un nesso tra i due eventi.

Ancora sparatorie in America

I fatti di Chicago arrivano poche ore dopo altri fatti di sangue con protagoniste le armi negli Stati dell'Ohio e del Texas. 20 persone avevano perso la vita ed altre 26 erano rimaste ferite dopo che un uomo armato aveva aperto il fuoco nel centro commerciale Walmart Cielo Vista nella città di El Paso, in Texas, sabato sera. Successivamente un altro uomo armato aveva sparato nella città di Dayton, in Ohio, uccidendo 9 persone e ferendone almeno altre 26.