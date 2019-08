La moglie di Bashar al-Assad ha sconfitto il cancro

"Dopo aver terminato il percorso di lotta contro il cancro, che ha iniziato un anno fa con tutta la sua forza e fede, la leadership siriana e il personale dell'ufficio presidenziale si congratulano con la signora Asma al-Assad per la sua vittoria sulla malattia", ha scritto il servizio stampa su Telegram.

In risposta, la first lady ha ringraziato ogni siriano che l'ha sostenuta. Desiderava che tutti coloro che sono malati si riprendano, così come la pace e la prosperità della Siria "con l'aiuto di Dio".

Bashar Assad’s wife Asma says she has ‘totally conquered cancer’ https://t.co/yxAzePIkzE pic.twitter.com/rtT4Y6r72Q — GOB News Portal (@gobnewsportal) August 4, 2019

​Nell'agosto 2018, ad Asma Assad è stato diagnosticato un tumore al seno maligno allo stadio iniziale. Alla fine di gennaio, i medici hanno eseguito con successo un'operazione per rimuoverla.

Asma al-Assad è nata a Londra nel 1975. Oltre alla nazionalità siriana, ha quella britannica. Si è laureata presso l'università di Londra, ottenendo il diploma con lode nel campo delle tecnologie informatiche e della letteratura francese, e poi ha lavorato in grandi banche USA e dell'Europa.

Ha sposato Bashar al-Assad alla fine del 2000. La coppia ha tre figli, due maschi e una femmina.

A.N.