Panico in Regno Unito a causa di sottomarini “super silenziosi” della Russia

Le autorità britanniche hanno ripetutamente lanciato l'allarme per la presunta crescente attività della Russia nel Nord Atlantico e hanno espresso preoccupazione per i sofisticati sottomarini di Mosca.

Numerosi funzionari militari anonimi hanno espresso la loro preoccupazione per la presunta presenza di un nuovo tipo di sottomarini "super silenziosi", progetto 636.3 noto anche come classe Kilo nella nomenclatura NATO, nelle acque territoriali britanniche, riporta il Telegraph.

Le fonti affermano che i sottomarini potrebbero seguire la flotta britannica nell'Atlantico settentrionale senza essere scoperti, presumibilmente costituendo una minaccia alla sicurezza del Regno Unito.

"Il nuovo Primo Lord del mare (il comandante supremo della Royal Navy britannica) deve essere in grado di condurre una battaglia subacquea. Dobbiamo essere migliori in quello che facciamo. I russi stanno beneficiando di un enorme aumento della spesa in ricerca e sviluppo degli ultimi 15-20 anni e sta producendo questa nuova classe di super-sottomarini Kilo", ha riferito al Telegraph una fonte militare di alto livello.

I media britannici hanno quindi suggerito che la nuova tecnologia russa potrebbe rendere vulnerabili la nuova portaerei della Royal Navy, la HMS Queen Elizabeth e i sottomarini nucleari del paese.

Il Telegraph ipotizza che i sottomarini di classe Kilo siano in grado di distruggere i cavi Internet sottomarini e intercettare i sistemi di telecomunicazione.

Sei dei sottomarini russi migliorati progettati per la guerra antisommergibile e antinave, così come per missioni generali di ricognizione e pattugliamento, sono già stati messi in servizio.

La classe Kilo è considerata uno dei sottomarini diesel più silenziosi al mondo e si ritiene che sia in grado di rilevare un sottomarino nemico a una distanza da tre a quattro volte maggiore di quanto possa essere individuato. Può colpire bersagli di superficie, sottomarini e terrestri.

A.N.