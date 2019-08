Dei fisici americani hanno creato un sole artificiale in laboratorio

Gli scienziati americani dell'Università del Wisconsin sono stati in grado di creare una mini copia del Sole in laboratorio per studiare meglio la sua struttura.

Il progetto è stato il primo in cui gli scienziati sono stati in grado di creare reazioni che imitano il campo magnetico del sole. Non è possibile simulare tutti i processi in laboratorio. Questa volta, come notato, il team è riuscito a realizzare il movimento del plasma solare.

Grazie a questa ricerca, i fisici vogliono scoprire perché e come sorge il vento solare. È un flusso di particelle cariche di plasma e gas, che scorre a velocità estremamente elevate dalla superficie della stella, scrive Reedus.

Il modello è costituito da una sfera vuota di tre metri riempita con plasma a base di elio. Per creare un campo magnetico, gli scienziati posizionano i magneti al centro della sfera. Di conseguenza, quando i fisici accendono la mini copia, le particelle iniziano a ruotare attorno al centro a causa della forza del nucleo interno.

Tuttavia, alla velocità di 35,5 mila km/h, il plasma sfugge “all’attrazione” della sfera, mostrando come funziona il vento solare. Il progetto ha aiutato gli scienziati a capire come riesce a superare l'attrazione della stella.

