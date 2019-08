“L’uomo volante” attraversa la Manica con una “flyboard” - Video

Il “Flying Man”, il francese Franky Zapata, ha attraversato la Manica atterrando indenne in Regno Unito domenica.

Lo stuntman francese Franky Zapata ha attraversato il canale della Manica tra Regno Unito e Francia con una flyboard di sua invenzione, una sorta di tavola volante spinta da cinque reattori alimentati da cherosene e controllata dai movimenti del corpo.

Il flyboard ha in tutto 1.500 cavalli, che gli consente di volare fino a 140 km all'ora.

L’attraversamento è avvenuto con una sosta a circa metà strada su un’imbarcazione, sulla quale l’uomo ha fatto rifornimento di carburante del serbatoio posizionato sulla sua schiena, come uno zaino.

Zapata è partito in mattinata da Sangatte nei pressi di Calais ed è atterrato nella baia di St Margaret a Dover in Regno Unito. Lo stuntman è ex campione del mondo di jet ski.

In precedenza aveva tentato di attraversare il canale a luglio, ma non era riuscito ad atterrare su una piattaforma di rifornimento finendo in acqua. Zapata aveva promesso di fare il volo durante le celebrazioni del Giorno della Bastiglia il 14 luglio.

La dimostrazione durante delle celebrazioni a Parigi

Zapata ha fatto una dimostrazione del suo mezzo davanti a una folla e di fronte al presidente, Emmanuel Macron, Angela Merkel e altri leader europei nel giorno della Bastiglia. Secondo lui durante la dimostrazione ha utilizzato circa il 3% delle capacità dell'hoverboard, rispetto al 99,9% necessari per l'attraversamento della Manica.